Em Vieira do Minho temem derrocada na EN103 com os olhos em Borba | Vídeo

A tragédia nacional que se vive ainda centrada na derrocada em Borba está a ser sentida em todo o mundo e em Vieira do Minho há uma situação que se arrasta há meses, com a EN103 já a ruir, problema que se não for acautelado, poderá causar também uma tragédia.

O alerta é da VMTV/Vieira do Minho TV, dando conta da preocupação extrema que se vive constantemente neste troço da Estrada Nacional 103, em Louredo, Vieira do Minho, como refere o presidente da Junta de Freguesia de Louredo, António Lima Barbosa, numa reportagem do jornalista Paulo Magalhães, daquela estação televisiva regional do Minho.

Segundo o mesmo repórter, “já faz meses que a Estrada Nacional 103 no lugar do Sudro, da freguesia de Louredo, em Vieira do Minho, está em risco de ruir”, alertando que “esta poderá ser uma tragédia anunciada, visto ser uma estrada com muito tráfego rodoviário de ligeiros e de pesados de mercadorias e foram já vários os alertas para a Infra Estruturas de Portugal por parte da autarquia vieirense e até ao momento ainda não existe resposta”.

Como a reportagem da VMTV apurou, existe um diferendo entre o proprietário do terreno e a entidade pública que gere as rodovias e “entretanto, enquanto este diferendo não é resolvido, a via continua neste estado à espera que uma tragédia aconteça”, alertou ainda.