Bruno de Carvalho partilha decoração de natal da sua casa | FOTOS

“Mais um Natal. A chegar mais um ano novo. Here comes Santa!"

A vida de Bruno de Carvalho não tem sido fácil nos últimos tempos, sobretudo no que diz respeito ao processo de investigação ao ‘ataque’ à Academia de Alcochete. No entanto, o antigo presidente do Sporting utilizou as redes sociais para mostrar que está a viver o espírito natalício.

“Mais um Natal. A chegar mais um ano novo. Here comes Santa!”, escreveu o ex- presidente leonino na legenda de várias fotografias, partilhadas no Instagram, que mostram a decoração de Natal da sua casa..

Também nos últimos dias, depois de sair em liberdade na passada quinta-feira, Bruno de Carvalho utilizou a sua conta no Intagram para partilhar uma fotografia com as filhas.