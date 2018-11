Tromba de água de grandes dimensões atinge cidade italiana | Vídeos

Uma tromba de água atingiu esta terça-feira a cidade de Salerno, em Itália.

O fenómeno foi partilhado na Internet e as imagens mostram uma coluna de água de grandes dimensões, que se terá formado na costa italiana antes de chegar a terra e atingir a cidade de Salerno.

De acordo com as autoridades, as imagens foram captadas por volta das 15h00 locais, escreve o ‘Daily Express’.

Testemunhas afirmaram que a tromba de água causou pequenos danos materiais.

Não há registo de feridos.