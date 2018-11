Trump admite que o príncipe herdeiro tivesse conhecimento da ordem de morte de Khashoggi

Donald Trump admitiu pela primeira vez que a coroa saudita poderia ter conhecimento da morte do jornalista Jamal Khashoggi – que foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul – no entanto garante que vai manter relações com o país.

"O crime contra Jamal Khashoggi foi um crime terrível, e um crime que o nosso país não tolera. Adotámos, até, medidas vigorosas contra aqueles que já se provou terem participado no assassinato”, escreveu o presidente norte-americano num comunicado enviado esta terça-feira às redações norte-americanas.

No entanto, os EUA vão continuar a manter relações com a Arábia Saudita, “o segundo maior produtor de petróleo do mundo”. “Os representantes da Arábia Saudita dizem que Jamal Khashoggi era um “inimigo do Estado” e um membro da Irmandade Muçulmana, mas a minha decisão não é de todo baseada nisso – este crime é inaceitável e horrível”, explica Trump.

Sobre as acusações da CIA de que a ordem de assassinato tenha sido dada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o presidente norte-americano deixa a dúvida no ar, admitindo a possibilidade de a coroa saudita ter conhecimento da ordem. “O rei Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman negam vigorosamente ter tido conhecimento do planeamento ou da execução do assassinato do senhor Khashoggi. As nossas agências de informação continuam a recolher informação, mas pode muito bem ser que o príncipe herdeiro tenha tido conhecimento deste trágico evento – talvez tenha tido, talvez não”, escreveu.

BREAKING: US President Donald Trump issues statement in Support of #Saudi Arabia as regional partner & vs Iran.



Says MBS may or may not have known about #Khashoggi murder. 3 page statement here : pic.twitter.com/HHwjH73qlc — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 20 de novembro de 2018

Donald Trump reforçou a boa relação entre os EUA e a Arábia Saudita: “Sempre foram um grande aliado e nossa luta muito importante contra o Irão” reforçando que irão continuar a ser “um parceiro firme”.

O jornal Washington Post noticiou que a investigação da CIA concluiu que o príncipe Mohammed bin Salman tinha dado a ordem para matar o jornalista Jamal Khashoggi. Recorde-se que o Khashoggi terá ido ao consulado da Arábia Saudita em Istambul para levantar uns documentos necessários para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.