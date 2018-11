PJ detém suspeito de roubar e violar jovem em Sintra

O homem abordou a jovem de 19 anos com uma arma de fogo, roubou-lhe o dinheiro e depois violou-a

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira um homem de 36 anos suspeito de ter raptado, violado e roubado uma jovem de 19 anos.

O caso remonta ao passado dia seis em que o agressor terá abordado a vítima num parque de estacionamento junto a uma estação da linha de Sintra. Ameaçando a vítima com uma arma de fogo, o homem obrigou-a a entrar na viatura, roubou-lhe o cartão multibanco e, forçando-a a revelar o código, retirou a totalidade do dinheiro que a vítima tinha na conta.

"Com a vítima no interior da viatura, com os olhos vendados e sob ameaça de arma de fogo, conduziu-a até um motel onde consumou a violação, num contexto de elevada intimidação e violência", escreve ainda a PJ em comunicado.

O suspeito ficou em prisão preventiva após interrogatório judicial. Segundo a PJ este não é o primeiro crime desta natureza praticado pelos sujeito que já te antecedentes.