Buscas em Borba foram retomadas

As buscas estiveram suspensas durante a noite. Esta manhã as equipas vão começar por drenar a água da pedreira

Esta manhã de quarta-feira foram retomadas as buscas depois do deslizamento de terras e colapso da estrada que liga Borba a Vila Viçosa, depois de terem sido suspensas durante a noite, avança a Proteção Civil.

"Durante a noite não houve desenvolvimentos. Hoje de manhã, o mais cedo possível, vão ser iniciadas as operações. Hoje as condições meteorológicas estão mais favoráveis do que na terça-feira, dia em que se registou chuva intensa e vento forte", disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Évora à Lusa.

O colapso do troço de cerca de 100 metros da estrada aconteceu esta segunda-feira pelas 15h45 tendo arrastado para dentro da pedreira contígua – com cerca de 50 metros de profundidade – uma retroescavadora e duas viaturas civis.

Esta terça-feira as equipas de buscas conseguiram resgatar um dos corpos. Planeado para a manhã desta quarta-feira está a drenagem da água das pedreiras e a tentativa de retirada do segundo corpo.

"É nosso objetivo às primeiras horas do dia iniciamos as operações de drenagem, utilizando as bombas e toda a capacidade instalada", disse José Ribeiro, comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Évora aos jornalistas. "Com a drenagem dos dois planos de água das pedreiras" a Proteção Civil vai ter “condições para operar e, essencialmente, fazer o reconhecimento com maior qualidade de todo o espaço”.

Está já instaurado “um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência”, garante a Procuradoria-geral da República à Lusa