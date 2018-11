Manuel Luís Goucha lucra com saída de Cristina Ferreira

O apresentador renova com a TVI e consegue subida de ordenado

Manuel Luís Goucha renovou contrato com TVI por mais quatro anos, o seu vínculo com a estação terminava no fim deste ano.

Com a saída de Cristina Ferreira, o apresentador tornou-se ainda mais uma prioridade da TVI, daí que Manuel Luís Goucha tenha conseguido negociar condições ainda mais vantajosas, graças à transferência da sua antiga co-apresentadora.

O ordenado do apresentador passou dos 40 mil euros mensais, que ganhava até agora, para os 50 mil, sendo que este valor aumentará sempre que Goucha acumule a apresentação do ‘Você na TV’ com outros formatos em horário nobre, como a ‘Casa dos Segredos’ ou o ‘Masterchef’, o que é provável que aconteça, refere o Correio da Manhã.

Além disso, o apresentador vai ainda receber mais dinheiro de cada vez que der a cara por algumas marcas no programa da manhã na TVI.

Recorde-se que Cristina Ferreira irá receber 80 mil euros mensais na SIC, enquanto a sua substituta na TVI, que dividirá a apresentação do ‘Você na TV’ com Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes ganhará cerca de 10 mil euros.