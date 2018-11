Jovem perde a carta 49 minutos depois de a ter tirado

Quando sai do exame de condução, com a carta na mão, parece que nada nem ninguém o consegue derrotar. Não foi isso que aconteceu a um jovem alemão de 18 anos que não chegou a ter a carta na mão durante uma hora.

O jovem foi apanhado por apanhado pelo radar da polícia a 95 quilómetros por hora numa zona de 50. Tinham passado apenas 49 minutos desde que tinha tirado a carta.

“Algumas coisas duram para sempre, outras nem uma hora”, escreveu o polícia no processo do jovem.

No carro iam também alguns amigos do jovem que, segundo as autoridades suspeitam, este estaria a tentar impressionar.

Para além da multa de 200 euros, os dois pontos retirados da carta e a extensão do período probatório por mais dois anos, o jovem terá de voltar a fazer um “treino extensivo” para reaver a sua licença de condução.