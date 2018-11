Mulher mata namorado e cozinha prato tradicional com restos mortais

Foi um momento de insanidade, garante a mulher, marroquina, que matou o namorado e transformou os seus restos mortais em refeição - uma receita tradicional de arroz com carne - que deu a comer a trabalhadores paquistaneses das redondezas.

Tudo aconteceu no Dubai, onde a agora assassina confessa, na casa dos 30, vivia há sete anos com o namorado. O móbil do crime, um acesso de raiva porque a vítima lhe disse que tencionava casar com outra mulher, também de Marrocos.

O caso aconteceu há três meses e a mulher quase conseguia o crime perfeito não fosse o dente humano encontrado no seu liquidificador. O irmão da vítima foi à procura dele a casa, na cidade de Al Ain, junto à fronteira com Oman, e descobriu a prova do crime.

Segundo o jornal local "The National", citado pela BBC, colocada perante a prova, a mulher confessou o seu crime, explicou que pediu a uma amiga para ajudar na limpeza e alegou "insanidade" em tribunal.