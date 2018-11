“Júlia Palha, eu também adoraria pôr-me nesse vestido, mas iam chegar as maminhas primeiro e depois eu”

No último programa 'Passadeira Vermelha' da SIC Caras, os comentadores analisaram vários ‘looks’ que os famosos utilizaram na gala 'GQ Men of the year' e, entre estes, um dos escolhidos para ser comentado foi o da atriz da TVI. No entanto, parece que a roupa escolhida por Júlia Palha não agradou a Joana Latino, que criticou fortemente o facto de o seu vestido dar demasiado enfoque ao seu peito.

“Júlia Palha, tenho que falar contigo amor. (…) Eu também adoraria pôr-me nesse vestido, mas iam chegar as minhas maminhas primeiro e depois eu. Foi exatamente o que aconteceu contigo, chegaram as maminhas e depois chegaste tu. E ‘a agente’ não viu mais nada do teu look”, disse Joana Latino durante o programa.

Quem não ficou indiferente a estes comentários foi a própria atriz, que fez questão de deixar a sua opinião sobre o assunto nas redes sociais.

“Assim começou esta analise no melhor que o seu português permitiu. Que vergonha alheia do que ouvi. Que triste, em pleno 2018, um comentário destes tecido por uma mulher. Principalmente alguém que diz também ter bastante peito”, começa por escrever Júlia Palha.

Além disso, a jornalista Joana Latino disse ainda que o vestido não devia ter sido utilizado pela atriz por esta ter “demasiado peito” e usou palavras como “prateleira” e “vontade de pousar as chaves e a cerveja”.

“Hoje em dia vivo confiante, e muito, com o meu corpo”, concluiu a atriz da TVI.

Leia o texto da atriz: