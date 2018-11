Caso Urban Beach. Antigos seguranças da discoteca vão a julgamento

Na decisão instrutória que decorreu no TIC de Lisboa, a juíza de instrução criminal decidiu levar a julgamento os três arguidos “nos exatos termos” da acusação do Ministério Público (MP).

Esta quarta-feira, o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa decidiu levar a julgamento os três seguranças da discoteca Urban Beach em Lisboa, que estão acusados de tentativa de homicídio de dois jovens.

Na decisão instrutória, que foi entregue em mãos aos advogados no TIC de Lisboa, a juíza de instrução criminal Cláudia Pina decidiu levar a julgamento os arguidos do processo “nos exatos termos” da acusação do MP.

Recorde-se que no debate instrutório, que aconteceu no passado dia 12 de novembro, a procurado do MP pediu à juíza que pronunciasse (levar a julgamento) os três arguidos nos “termos da acusação”, enquanto que a defesa dos mesmos defendeu que estes fossem apenas pronunciados por ofensa à integridade física.