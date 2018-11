Estudante inglês condenado a prisão perpétua nos Emiratos Árabes Unidos

Um estudante inglês, acusado de espionagem, foi sentenciado a prisão perpétua nos Emiratos Árabes Unidos. Acusado de espiar para o governo do Reino Unido, Matthew Hedges, de 31 anos, foi ouvido num tribunal em Abu Dhabi, sem a presença de um advogado.

Matthew Hedges, estudante de doutoramento na Universidade de Durham, no norte de Inglaterra, viajou para o Dubai a fim de fazer investigação para a sua tese. O aluno foi preso, em maio passado, no aeroporto do Dubai quando se preparava para sair do país. As autoridades levaram-no para uma prisão onde terá ficado confinado a uma cela solitária durante cinco meses, avança o The Guardian.

O procurador-geral dos Emiratos Árabes Unidos acusa Hedges de “espiar para um país estrangeiro, pondo em risco a segurança militar, política e económica do Estado”. O estudante nega a acusação e explicou que estaria apenas a estudar os impactos da primavera árabe nos Emiratos.

Questionada no parlamento, quanto a este caso, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, garantiu que o seu governo “continua a manter um contacto próximo com Matthew, a sua família e o seu advogado", acrescentando que "continuaremos a fazer pressão, relativamente a este assunto, ao mais alto nível nos Emiratos."

O secretário de Estado britânico para os Assuntos Estrangeiros, Jeremy Hunt, diz-se chocado pelo veredicto de hoje e avisa: “Eu deixei claro, repetidamente, que a forma como os Emiratos trataram deste caso terá repercussões para o relacionamento entre os dois países”