FIFA. Vice-presidente suspenso por alegada corrupção

Esta quarta-feira, o presidente da Comissão de Ética da FIFA, Vassilios Skouris, anunciou, através de um comunicado, que Sundra Rajoo, vice-presidente do órgão, foi suspenso do cargo, após ser detido no seu país, por alegada corrupção.

De acordo com a mesma nota, Sundra Rajoo foi detido em Kuala Lumpur pela Comissão da Combate à Corrupção da Malásia, quando se encontrava no aeroporto, depois de regressar de Zurique, na Suíça, onde estevepara participar em reuniões da FIFA.

No entanto, o vice-presidente desta entidade já foi libertado, mas por decisão de Vassilios Skouris, este deixou "imediatamente de participar de forma ativa" na Comissão de Ética do organismo que rege o futebol mundial, pelo menos até "que a investigação esteja concluída".