Isabel II desagradada com escolhas de vestuário de Meghan Markle

Meghan Markle costuma ser bastante elogiada pelos looks que escolhe para participar em eventos públicos. Contudo, seis meses após o casamento de Meghan com Harry, fontes próximas da família real, citadas pelo ‘Daily Mail’, avançam que a rainha Isabel II está desagradada com as escolhas da duquesa de Sussex.

De acordo com a publicação britânica, a rainha terá dito que Meghan Markle deveria começar a “vestir-se menos como uma estrela de Hollywood e mais como um membro da realeza".

O ‘Daily Mail’ refere ainda que, no passado mês de junho, a esposa de Harry deixou a monarca desagradada ao recusar a sua sugestão para usar um chapéu num evento oficial.