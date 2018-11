Jornalista albaroada durante direto televisivo | Vídeo

Laura Rutledge, jornalista da CNN Internacional e da ESPN, utilizou o Twitter para partilhar um incidente que sofreu durante o trabalho. Enquanto acompanhava um jogo de futebol-americano entre Georgia e Massachusetts, a jornalista foi albaroada.

O vídeo do momento rapidamente se tornou viral.

Laura Rutledge, que foi também Miss Florida em 2012, saiu ilesa e o vídeo partilhado na sua conta já tem mais de 10 milhões de visualizações.

Veja o momento do incidente.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator 😏 pic.twitter.com/b1FTCPaqtH