Itália. Comissão Europeia chumba orçamento e promete medidas disciplinares

Itália deverá enfrentar medidas disciplinares por “grave incumprimento” das regras fiscais da União Europeia, depois de ver rejeitado, esta quarta-feira, o orçamento do Estado para 2019, pela Comissão Europeia. Pierre Moscovic, comissário europeu para assuntos económicos e financeiros, diz que esta “é a consequência lógica e inevitável perante a decisão do governo italiano” de não reformular o seu orçamento.

O vice-primeiro ministro Matteo Salvini acusou hoje Bruxelas de "desrespeitar" a Itália e disse que os planos de Roma não serão negociados. "Estamos convencidos quanto aos números do nosso orçamento. Falaremos sobre isso no prazo de um ano", disse Salvini.

O governo italiano desafiou a Comissão Europeia, entregando na quarta-feira passada a proposta de Orçamento do Estado, que tinha sido já rejeitada por Bruxelas, sem qualquer alteração. Na semana passada, o outro vice-primeiro-ministro de Itália, Luigi Di Maio tinha já garantido que o seu executivo estava disposto a negociar para evitar sanções. "Quando eles [Comissão Europeia] nos pedem para respeitar todas as regras, estão a pedir um orçamento de sangue e lágrimas", referiu o líder do Movimento 5 Estrelas, o maior partido da coligação governamental, citado pela Reuters. Acrescentando, no entanto, que o governo italiano não está à procura de nenhum conflito com a Comissão Europeia: “Estamos a trabalhar para evitar qualquer procedimento (disciplinar)". “Nós estamos convictos que este é o orçamento que o país precisa para seguir em frente”, disse Di Maio.