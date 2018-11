Furacão Katrina. Associação de Brad Pitt acusada de fazer casas com problemas

Quando o furacão Katrina destruiu Nova Orleães, em 2005, Brad Pitt criou uma organização para ajudar a levantar a cidade. Agora, a Make it Right é acusada de ter enganado as vítimas desta catástrofe natural.

Os proprietários das habitações construídas pela organização do ator norte-americano processaram a Make it Right, defendendo que as casas foram mal feitas e estão a deteriorar-se.

A organização nega qualquer responsabilidade e diz estar a trabalhar com os moradores para arranjar uma solução.