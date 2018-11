Borba. Drenagem de águas na pedreira vai continuar durante a noite

O comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora fez na noite desta terça-feira o ponto de situação das operações de resgate na pedreira de Borba e informou que a drenagem das águas vai continuar a ser feita durante a noite.

José Ribeiro disse que este procedimento “vai continuar ao longo de vários dias”, uma vez que é um “procedimento de grande complexidade”. Segundo a Proteção Civil, têm de ser colocadas bombas de extração de água de forma faseada de modo a que a água drenada não cause “constrangimentos” na linha de água.

Relativamente ao resgate das vítimas, José Ribeiro referiu que estas não foram localizadas e que as buscas durante a tarde “não tiveram sucesso”.

Para amanha, quinta-feira, o responsável prevê um reforço no equipamento para aumentar a drenagem de água e continuar as operações de busca “com equipamento diferenciado que permita fazer uma análise com mais pormenor do fundo da pedreira”.