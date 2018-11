Taça de Portugal. Muitas novidades nos convocados da águia

Já é conhecida a convocatória do Benfica para o encontro desta quinta-feira com o Arouca, equipa que compete atualmente na II Liga, em partida a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Rui Vitória chamou 20 jogadores, com várias novidades em relação à última partida dos encarnados, disputada no passado dia 11 em Tondela (vitória das águias por 3-1).

Salientam-se os regressos de Corchia e Lema, ambos utilizados pela última vez já no início de outubro - o lateral-direito francês só jogou ainda precisamente nesta competição, no triunfo (0-3) frente ao Sertanense, a 18 do mês passado, enquanto o central argentino não é opção desde que, a 7 de outubro, foi titular no clássico com o FC Porto (1-0), sendo expulso por acumulação de amarelos aos 83 minutos. De volta está também Ferreyra, que não atua desde o jogo com o Sertanense - foi chamado para a partida com o Moreirense, no início do mês (1-3), mas não saiu do banco.

De fora ficam os habituais titulares Vlachodimos, Fejsa e Cervi, todos devido à participação nos encontros das respetivas seleções, tal como Castillo, e ainda Jardel, suspenso, e Yuri Ribeiro e Salvio, ambos lesionados - o internacional sub-21, de resto, voltou da seleção com um estiramento do ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Por outro lado, Rúben Dias, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix, Gedson Fernandes e Seferovic, todos utilizados pelos respetivos selecionadores, estão no lote de eleitos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela

Defesas: André Almeida, Corchia, Conti, Rúben Dias, Lema e Grimaldo

Médios: Gabriel, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson Fernandes

Avançados: Jonas, Seferovic e Ferreyra