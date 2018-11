Liga das Nações. Israelitas esqueceram o protocolo para aquecer crianças escocesas (com vídeo)

Um gesto digno de aplausos antes do apito inicial no encontro que ditou a subida da Escócia à Liga B

A Escócia venceu Israel na terça-feira à noite (3-2, com hat-trick de James Forrest), mas o melhor momento do encontro que ditou a subida do país britânico à Liga B da Liga das Nações aconteceu... ainda antes do apito inicial. Enquanto tocava o hino israelita, e apercebendo-se do frio por que estavam a passar as crianças escocesas com quem entraram no relvado, os jogadores de Israel ofereceram os seus casacos aos meninos, esquecendo por um momento o protocolo.

Um gesto digno de imenso realce, e que obviamente não passou despercebido: de imediato se multiplicaram, nas redes sociais, as partilhas dos vídeos que mostravam o momento. É verdade que alguns dos jogadores não o fizeram de imediato, esperando até ao fim do hino, onde aí sim tiveram a mesma ação, mas não deixa de ser motivo para aplausos.

A partida em si, já se disse acima, terminou com o triunfo escocês, um cenário que colocou o conjunto britânico na Liga B da próxima Liga das Nações e no playoff de apuramento para o Euro 2020 - caso a Escócia não se consiga qualificar para o Campeonato da Europa na fase de apuramento convencional. Já os israelitas permanecerão na Liga C e terão mesmo de lutar com todas as forças pelo apuramento para o Europeu na fase regular.