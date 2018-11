Nani entra em novo videoclipe de David Carreira | Vídeo

Nani participou no mais recente videoclipe de David Carreira. O cantor fez um remix do tema ‘O Problema É Que Ela É Linda’ e o jogador do Sporting é uma das caras do vídeo.

Através do Twiiter, Nani partilhou com os seguidores algumas imagens.

“O David Carreira já avaliou os meus moves... O videoclipe do remix ‘O Problema É Que Ela É Linda’ está quase a sair e nessa altura serão vocês a dar a nota. Por agora fiquem com este teaser”, afirmou.