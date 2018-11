ERC chumba demissão dos diretores-adjuntos de Paulo Dentinho e deixa nova direção da RTP suspensa

Em comunicado enviado à imprensa, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anuncia que chumbou a decisão de demitir Vítor Loureiro e João Fernando Ramos – diretores adjuntos de Paulo Dentinho.

A mesma nota indica que a entidade “deliberou não dar parecer favorável às destituições”, uma vez que considera que “o operador público não fundamentou adequadamente os pedidos de exoneração”. Assim, a nova direção RTP fica congelada.

Recorde-se que Paulo Dentinho tinha sido demitido do cargo de diretor de informação da RTP depois de ter feito algumas publicações polémicas no Facebook sobre o alegado caso da violação de Cristiano Ronaldo. Mais tarde o jornalista da estação pública acabou por apagar as publicações que tinha feito, mas mesmo assim acabou por ser afastado.

Assim como Paulo Dentinho, também os seus diretores-adjuntos foram demitidos, mas a ERC optou por chumbar essa decisão. Na mesma nota emitida, a entidade diz que não se vai pronunciar sobre os novos nomes propostos pela RTP para a direção de informação, pois os “cargos não se encontram efetivamente vagos”.