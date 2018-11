Raminhos partilha truque para superar as críticas nas redes sociais | Vídeo

Os comentários negativos nas redes sociais são muitas vezes uma parte negativa da vida dos influenciadores. Mas António Raminhos encontrou uma forma de ultrapassar as críticas negativas: ler os comentários com a voz do rato Mickey.

Num vídeo partilhado no instagram, o comediante demonstra como funciona a técnica. Com uma imagem da conhecida personagem da Disney, Raminhos lê alguns comentários como “o Raminhos é a maior bosta à face da terra” ou “já vi cagalhões com muito mais graça do que o Raminhos”.

"Às vezes, leio coisas muito más sobre mim na Internet, muitos comentários negativos”, explica o humorista. “Mas aprendi um truque muito bom: Eu aceito muito melhor esses comentários e divirto-me muito mais se eu próprio os ler com a voz do Mickey Mouse.”