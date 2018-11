Futsal. FPF interdita pavilhão do Sporting

A equipa de futsal do Sporting foi castigada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), estando interditada de jogar este domingo no Pavilhão João Rocha, informaram os leões na página oficial.

O castigo aplicado ao clube leonino surge na sequência do jogo 3 do play-off da época passada. Assim, o próximo jogo, com o Fundão, no domingo, a contar para a 11.ª jornada da Liga Sport Zone, irá realizar-se no Pavilhão do Casal Vistoso.

O Sporting está neste momento em segundo lugar do campeonato, com 22 pontos, a cinco do primeiro classificado, o Benfica. Já o Fundão ocupa a quarta posição com 16 pontos.

Leio o comunicado dos leões na íntegra:

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou um castigo ao Sporting, na sequência do jogo 3 do play-off da época passada, no qual ficou deliberado um jogo de interdição no Pavilhão João Rocha.

Face a esta situação, o jogo do próximo domingo, frente ao Fundão, a contar para a 11.ª jornada da Liga Sport Zone, irá realizar-se no Pavilhão do Casal Vistoso, às 18.00.