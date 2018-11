José Silvano concorda com abertura de inquérito

José Silvano referiu estar “satisfeito” com a decisão anunciada pelo Ministério Público (MP) esta quinta-feira de abrir um inquérito ao caso das falsas presenças no parlamento, relembrando que tinha sido o próprio a pedir a intervenção.

"No que diz respeito ao registo de presenças no plenário, independentemente do que ainda possa haver a investigar neste caso concreto, só posso achar bem, uma vez que fui eu próprio, na única conferência que dei sobre esta matéria, que o pedi", afirmou o secretário-geral do PSD, citado pela agência Lusa.

José Silvano pediu ainda que a decisão seja célere.

"Espero que, ao contrário do que infelizmente se vai tornando normal, este anúncio não se arraste por muito tempo e tenha uma decisão em tempo judicial útil", referiu, acrescentando que não ainda não recebeu qualquer notificação por parte do MP.

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta quinta-feira que “decidiu remeter ao DIAP de Lisboa os elementos disponíveis com vista à instauração de inquérito” sobre o caso do secretário-geral do PSD, José Silvano, envolvido numa polémica sobre falsas presenças no parlamento.

A deputada Emília Cerqueira assumiu que usou a password do deputado, situação que levou ao registo de presenças do deputado.