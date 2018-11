Esta quinta-feira, o Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou a cinco anos de pena suspensa um homem com cerca de setenta anos, por três crimes de abuso sexual contra uma menor com alguma debilidade mental.

O arguido estava acusado de sete crimes contra duas raparigas, mas apenas três ficaram provados em tribunal.

Os casos remontam ao verão de 2014 e fevereiro de 2016, altura em que uma tia das raparigas fez uma denúncia do homem à PSP.