Esta foto tornou-se viral. Mas a história partilhada por milhares de portugueses afinal era falsa

Há uma fotografia que se está a tornar viral na Internet. Em causa não está o facto de já ter sido partilhada um pouco por todo o mundo, mas sim o facto de se tratar de uma fotografia verdadeira que está a ser partilhada com uma história e uma localização falsa.

De acordo com o Diário de Notícias, a fotografia, que mostra uma mulher a dormir no chão de uma rua abraçada a uma criança, foi noticiada pela primeira vez no site da SUD radio francesa, a 7 de novembro de 2017, depois de ter sido partilhada 90 mil vezes em apenas quatro dias. O local foi identificado como sendo a Rue de Sainte-Catherine, em Bordéus, uma rua que faz parte da zona classificada como património mundial pela UNESCO, por se tratar de uma das ruas mais longas exclusivamente pedonais da Europa.

Contudo, a fotografia começou a ser partilhada com uma informação que não corresponde à verdade.

Mais de um ano depois, a imagem chegou a Portugal na última segunda-feira e foi partilhada por mais de 36.000 pessoas que acreditaram que esta foi captada em Lisboa.

Mas, bastava observar para perceber que a informação é falsa. Além dos edifícios, é percetível na imagem um restaurante da cadeia KFC. Contudo, não existe nenhum destes restaurantes no centro histórico de Lisboa ou numa rua pedonal da capital portuguesa.

Mas a história não fica por aqui.

Há cerca de duas semanas, a imagem apareceu no site Spotted in Yorkshire e foi partilhada com a história de que a mulher e a criança eram inglesas e estavam a dormir na rua.

Homelessness. In every high-street in the UK. What sort of society do we live in. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/YhQTyupyeE — truther monkey (@Thedyer1971) November 13, 2017

A imagem foi partilhada um pouco por todo o mundo: Lisboa, Bordéus, Yorkshire, Dublin e até na Indonésia, Tailândia e Tunísia, de acordo com a investigação do DN.

As partilhas da imagem serviram para criticar governantes e a situação política de cada país, menos para divulgar a verdadeira história.

Segundo o Diário de Notícias, a mulher que aparece na foto chama-se Marie-Sophie e é francesa. A mulher tem dois filhos e desde dezembro do ano passado que tem também um lar, depois de associações lhe disponibilizarem uma habitação na zona de Chatrons.