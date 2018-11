Ponte 25 de Abril. IP lança concurso público para realizar “inspeção subaquática”

De acordo com o comunicado da IP, a inspeção "tem caráter preventivo e decorrerá no segundo trimestre de 2019, no período do ano em que as condições climatéricas, do estado das marés e força da corrente do rio é mais favorável à execução do trabalho".

"A execução desta inspeção permitirá a recolha de dados e o conhecimento atualizado e detalhado sobre o estado de conservação das superfícies de betão, bem como sobre a configuração do leito do rio em torno desses mesmos maciços", lê-se na mesma nota.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse, em 12 de novembro, no que diz respeito às obras na ponte, que os trabalhos "começarão em breve, porventura talvez ainda antes do final deste ano", estando ainda a aguardar o visto do Tribunal de Contas.

"Estamos agora a aguardar visto do Tribunal de Contas", afirmou Pedro Marques, durante a audição conjunta com três comissões parlamentares para debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019.