Há mais dois deputados do PSD com “registos-fantasma” no parlamento

José Silvano não é o único deputado com registo de presenças nos dias em que não estiveram no parlamento. José Matos Rosa e Duarte Marques, ambos deputados do PSD, registaram presença no hemiciclo quando estavam em Cabo Verde e no Porto, respetivamente, avança o Observador.

Matos Rosa, antigo secretário-geral do PSD, tem presença registada no dia 3 de fevereiro de 2017, data em que estava em Cabo Verde. Já Duarte Marques, a 4 de maio de 2017, estava no Porto e foi registado o log in na sua conta pessoal.

Os deputados foram confrontados com o facto pelo Observador, Duarte Marques lamentou o sucedido, tendo informado que iria pedir de imediato à Assembleia da República que lhe marcasse falta. Já Matos Rosa diz que se trata de “um lapso”.

Para além dos “registos-fantasma”, termo usado pela publicação online, há ainda várias “presenças-flash” no plenário. A investigação foi feita tendo como base na agenda pública dos dirigentes de todos os partidos assim como informações de cartões de embarque cedidos pelos visados.