Nova versão do ‘Rei Leão’ já tem trailer

A Disney revelou, esta quinta-feira, as primeiras imagens da nova versão de um dos clássicos favoritos: o ‘Rei Leão’.

A nova versão é apresentada em ‘live-action’, e conta com nomes como Beyoncé, Donald Glover e James Earl Jones, que volta a dar voz a Mufasa, como já fazia no original.

Nala, Simba, Timon e Pumba ganham uma nova dimensão nesta versão do ‘Rei Leão’, um clássico do ano de 1994.

Nas novas imagens que a Disney disponibilizou pode ver-se o pequeno Simba a ser apresentado aos animais da savana, pelas mãos de Rafiki, exatamente como acontecia no original.

Vários fãs compararam as duas versões e as diferenças são de facto muito poucas.

O filme chegará às salas de cinema no verão de 2019.

And....here it is! The new #TheLionKing trailer side by side with the original The Lion King movie scenes. Your thoughts? 🦁👑pic.twitter.com/mYcai7gnST