“Cristiano Ronaldo fez tudo para merecer a Bola de Ouro”

Depois de ser noticiado que Cristiano Ronaldo pode estar fora do pódio da Bola de Ouro, surgem algumas reações

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, foi questionado sobre a possível ausência de Cristiano Ronaldo da lista dos três jogadores candidatos a vencer a Bola de Ouro.

Apesar de não se querer alongar muito sobre o tema, Allegri considera que o internacional português é merecedor do prémio.

"O Cristiano não vai ganhar a Bola de Ouro? Não ouvi falar nada disso, mas tenho a certeza que ele fez tudo para a merecer".

O treinador da Juventus mostrou ainda satisfação pelos atacantes que tem ao seu dispor na Juventus: "Estou satisfeito com a nossa frente de ataque. O Mandzukic e o Ronado entendem-se muito bem quando jogam os dois na frente e o Dybala acabar por ser um ótimo complemento. Tudo isto também acaba por funcionar porque as atenções estão todas focadas no Cristiano e isso liberta espaço para outros".