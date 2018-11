No local estiveram 19 operacionais e oito veículos

Um homem que conduzia um veículo ligeiro despistou-se esta sexta-feira e acabou por cair na Ria Formosa, em Faro.

De acordo com fonte oficial do CDOS de Faro, citada pelo Correio da Manhã, do acidente resultou apenas um ferido ligeiro.

O homem já foi retirado do local. Contudo, o veículo encontra-se submerso. O CM escreve que este será retirado da água com recurso a uma grua.

No local estiveram 19 operacionais e oito veículos.