Taça de Portugal. Conceição garante Soares no onze e Brahimi "em condições"

O argelino falhou o duplo compromisso da seleção da Argélia por motivos físicos, mas está recuperado, de acordo com o técnico do FC Porto

O FC Porto vai entrar em campo este sábado, na receção ao Belenenses, SAD para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com Soares no onze. A garantia foi dada esta sexta-feira por Sérgio Conceição, com o técnico portista a revelar também que Brahimi "está bem" e "em condições" de ser utilizado, apesar de ter falhado o duplo compromisso da seleção da Argélia por motivos físicos.

"Teve um problema ou outro, nomeadamente num tornozelo, com alguma fadiga muscular. Foi exatamente a razão de não ter representado a seleção. Teve algum período de descanso, treinou toda a semana e está em condições", garantiu, desvalorizando algumas críticas às exibições mais recentes do argelino: "Estão habituados a que o Brahimi faça a diferença, mas há jogos em que isso não acontece. Há situações em que os jogadores podem ter, por uma razão ou outra, uma quebra. E adversários com potencial condicionam a criatividade no jogo."

No que respeita a Soares, Sérgio Conceição anunciou que o brasileiro, autor do golo do triunfo sobre o Braga ao cair do pano que valeu a subida portista à liderança do campeonato, será o ponta-de-lança neste encontro, deixando no ar a possibilidade de Adrián López ser também titular. "Se vocês se lembrarem, o Adrián jogou sobre o lado esquerdo quando fez o póquer. Muitas vezes, antes, jogou na frente com dois avançados", realçou o treinador do FC Porto, referindo-se à eliminatória anterior, quando o internacional espanhol apontou quatro dos seis golos com que os dragões bateram o Vila Real.

Sérgio Conceição admitiu esperar "um jogo difícil", perante uma equipa que já causou dissabores aos dragões esta temporada - na segunda jornada, o FC Porto só nos descontos conseguiu o triunfo no Jamor (2-3) -, e depois de duas semanas de paragem das competições internas. "Muita gente fora, treinadores diferentes, treinos e conversas diferentes. E chegamos aqui e temos um jogo a eliminar, contra o Belenenses. É meu trabalho e da equipa técnica mudar esse chip, com o andamento que estávamos até à paragem", salientou o antigo internacional português, elogiando a equipa orientada por Silas - segunda melhor defesa do campeonato, com oito golos sofridos, e a única equipa que ainda não perdeu fora de casa no campeonato. "É uma equipa fiel aos seus princípios e com qualidade, tem demonstrado isso na Liga. Dá-me a entender que, fora, dão um bocadinho mais atenção à parte defensiva, e isso traduz-se nos resultados. Cabe-nos assumir a responsabilidade. Somos o FC Porto, queremos demonstrá-lo pela atitude no jogo. Amanhã, mais do que qualquer estratégia ou conhecimento das equipas, vai ser esse estado de espírito. Estamos preparados e vamos fazer tudo para passar a eliminatória", prometeu o técnico, que tem o plantel praticamente todo à sua disposição - à exceção de Aboubakar, que irá parar vários meses por lesão.