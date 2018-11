Rui Moreira demite-se da Associação do Turismo do Porto

Rui Moreira demitiu-se esta sexta-feira da direção da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP). Ricardo Valente foi o nome apontado para o substituir.

De acordo com a agência Lusa, o vereador da Câmara Municipal do Porto com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio foi indicado por Rui Moreira para o substituir. "A Câmara do Porto, por uma questão estatutária tem direito a estar representada nesse organismo [ATP] e o presidente Rui Moreira entendeu que deveria ser o vereador com a pasta do Turismo", lê-se no comunicado da ATP.

Recorde-se que, em setembro de 2017, a ATP anunciou que Rui Moreira seria o presidente da direção. O empresário Mário Ferreira e o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, foram nomeados vice-presidentes. O presidente da mesa da Assembleia Geral era Melchior Moreira.

Tal como o SOL noticiou em julho, o Turismo do Porto e do Norte esteve no centro de um mega inquérito que envolveu câmaras de todo o país. Em causa estariam adjudicações e negócios de milhões em mais de meia centena de autarquias, num esquema montado por Melchior Moreira – várias empresas lucraram milhões de euros ao longo dos últimos anos com a alegada viciação de procedimentos de contratação pública. O antigo deputado do PSD acabou por ser detido em outubro, por suspeitas de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio.

Questionado pela Lusa sobre se a prisão preventiva de Melchior Moreira pesou na decisão do presidente da Câmara do Porto, Ricardo Valente negou quaisquer ligações. Rui Moreira ainda não se pronunciou publicamente sobre a sua saída da ATP.