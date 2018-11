Frederico Varandas garantiu esta sexta-feira que o caso de Gelson Martins está a ser “negociado” com o Atlético Madrid.

"Nós estamos há dois meses e meio como Direção do Sporting. Só o facto de estarmos aqui, com este tema do empréstimo obrigacionista, já dava para preencher estes dois meses e meio", afirmou o presidente do Sporting.

"Mas já se resolveu a equipa técnica, a questão de Rui Patrício, já se mudou departamento de scouting, diretor da Academia, já se reforçou o departamento médico e inaugurou uma unidade de performance... E sim, está a negociar-se o Gelson”, acrescentou.

Gelson Martins foi um dos jogadores que rescindiu com o Sporting depois do ataque em Alcochete. O atleta acabou por assinar com o Atlético Madrid.

Quanto ao mercado, Varandas não quis adiantar pormenores sobre possíveis vendas em janeiro: "Eu admito tudo... comprar, vender... Quando o mercado abrir, analisaremos todas as possibilidades. Falarmos agora disso é prematuro."