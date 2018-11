Coisas que se encontram em casa dos pais... Sou eu nesta fotografia, mas podia ser o meu filho. Pronto... O meu filho é muito mais bonito... 🙄 #breakingdad #birthdaymood #sagitario #november

A post shared by Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) on Nov 23, 2018 at 12:18pm PST