É só um jogo mas todo o top-5 pode mudar

Depois da paragem para as seleções, as várias ligas europeias estão de regresso, mas o especial destaque deste fim de semana vai para a Espanha, que este sábado assiste a um Atlético Madrid-Barcelona, no Wanda Metropolitano. Os blaugrana seguram a liderança da prova com 24 pontos, mais um do que os colchoneros, que, com 23, seguem empatados com o Sevilha dos portugueses André Silva e Daniel Carriço, e o Alavés. Isto significa que a 13.ª jornada da La Liga pode mesmo conhecer um novo líder, caso Messi e companhia saiam derrotados do reduto do Atlético Madrid, ou, até, pode tornar-se possível um cenário de uma liderança tripartida, caso, claro, o emblema andaluz e o basco cumpram nos respetivos desafios. A confirmar-se este cenário, há ainda outra possibilidade, já que, com 21 pontos e a fechar o top-5, o Espanyol pode aproveitar um tropeção dos catalães para igualar os comandados de Ernesto Valverde.

Neste momento, diga-se, pode até já haver um novo líder provisório caso o Alavés, que inaugurou na noite de ontem a ronda (já depois do fecho desta edição), tenha vencido no terreno do Leganés.

Por isso, esta noite, os colchoneros e os blaugrana vão entrar em campo já com a possiblidade de terem que lutar pela liderança (isolada ou dividida). Já durante o dia de amanhã, o emblema da andaluzia receberá o Valladolid, numa tarde que conta também com o embate entre o Espanyol e o Girona.

Na Liga inglesa

A Premier League também terá um encontro escaldante já este sábado: entre o Tottenham e o Chelsea.

Também separados por um ponto, os spurs, quartos na tabela, com 27 pontos, recebem os blues, últimos do pódio nesta liga, com 28. Independentemente do resultado, nenhum dos emblemas londrinos perderá o lugar que atualmente assume, já que a fechar este top-5 está o Arsenal, com 24 pontos. A liderança continua, de resto, a cargo do Manchester City, isolado no topo, com 32 pontos, seguido pelo Liverpool, com 30. Os comandados de Pep Guardiola deslocam-se ao terreno do West Ham enquanto os de Jürgen Klopp seguem até casa do Watford.