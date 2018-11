Homem morre ao cortar árvore em Mangualde

Um homem, de cerca de 35 anos, morreu atingido por uma árvore que estava a cortar, na manhã deste sábado, na Rua dos Bogalhais, em Mangualde, no distrito de Viseu.

Segundo fonte do CDOS de Viseu, citado pelo "Jornal de Notícias", a vítima encontrava-se a cortar uma árvore que, ao cair, tombou sobre outra que, por sua vez, atingiu o homem.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mangualde encontra-se no terreno a realizar perícias e o corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viseu.

O alerta foi dado pelas 08h20 e no local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Nelas, com uma viatura e dois operacionais, o INEM com uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tondela e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São Teotónio. Está também no local o serviço de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).