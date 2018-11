Borba: 'Já são vergonhas a mais'

Atragédia de Borba - onde uma estrada municipal desabou e causou pelo menos dois mortos, além de haver ainda três pessoas desaparecidas - levou os partidos políticos a questionar a atuação do Governo na fiscalização e manutenção das infraestruturas. Para Santana Lopes, o Executivo de António Costa já soma «vergonhas a mais». «Qualquer dia o povo revolta-se e tem toda a razão», defendeu o fundador do recém-criado partido Aliança, em declarações ao SOL.

«Foram as tragédias dos incêndios, a vergonha de Tancos, os portugueses já tinham de ir a Espanha comprar combustíveis, depois as bilhas de gás que são a metade do preço, agora têm de ir buscar medicamentos porque já não há nas nossas farmácias... Faltam medicamentos para o parkison, para doenças respiratórias, as vacinas para a gripe, falta tudo... E agora a tragédia de Borba...», completou.

