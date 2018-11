Surto de sarna no hospital São Francisco Xavier

O Sindicato dos Enfermeiros (SE) denunciou esta sexta-feira um surto de sarna no serviço de ortopedia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

O presidente do SE disse à agência Lusa que "o serviço está a funcionar com dificuldades" e que 10 enfermeiros foram atingidos pelo surto: "foram mandados para casa, com folgas por baixo da mesa, em vez de atestados ou baixas, para não ficar nada registado".

O surto teve início no passado dia 20 de novembro, revelou José Azevedo. O Sindicato já confrontou a adminsitração do hospital com o que se está a passar, mas não obteve resposta.

A agência Lusa confrontou o hospital com as declarações do presidente do SE, mas não obteve resposta.