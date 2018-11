Keizer: “Foi um bom jogo para nós”

O Sporting venceu este sábado o Vildemoinhos por 4-1, garantindo a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O treinador do Sporting msotrou-se satisfeito com a vitória: “foi um bom jogo para nós”.

"Nos primeiros 15 minutos tivemos alguns problemas. Depois disso criámos algumas ocasiões, marcámos um bom golo, mas não ficámos satisfeitos com o empate. Na segunda parte acho que pressionámos bem quando perdemos a bola e marcámos mais três bons golos. Foram 90' minutos em que os adeptos do Sporting foram fantásticos e no final acho que foi um bom jogo para nós",a firmou Marcel Keizer no final da partida.

"Nós temos bons jogadores e claro que podemos ser melhores. Acho que hoje estiveram bem e foi uma boa vitória”, acrescentou.

Bas Dost marcou dois golos no estádio do Fontelo. Os outros dois golos foram marcados por Bruno Fernandes e Diaby. Diogo Braz marcou o golo da equipa da casa.