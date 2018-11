O que aconteceu ao rosto de Ronaldo?

Cristiano Ronaldo entrou em campo com um risco encarnado na cara

Na receção da Juventus à SPAL, Cristiano Ronaldo entrou em campo com um risco encarnado na cara… Mas não foi o único.

Todos os jogadores disputaram a partida com um risco na face. Tudo porque, nesta 13ª jornada, todas as equipas associaram-se a uma campanha de sensibilização contra a violência sobre as mulheres.

A campanha foi pormovida pela 'We World Onlus', uma organização que promove os direitos das mulheres.

A cor do risco tem como objetivo fazer uma alusão à cor do sangue.