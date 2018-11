Manual do 4.º ano validado troca nome do Presidente

Editora Santillana trocou o nome de Marcelo Rebelo de Sousa por Manuel Rebelo de Sousa. O erro já foi corrigido, mas ainda há alunos a usar o manual com o nome do Presidente da República errado.

O nome do atual Presidente da República surgiu errado num manual escolar, em vigor, para os alunos do 4.º ano. O livro em causa é de Estudo do Meio, inserido no projeto Desafios, publicado pela editora Santillana. Na lista de 19 chefes de Estado, desde a implantação da República, o nome de Marcelo Rebelo de Sousa aparece trocado por Manuel Rebelo de Sousa.

Foi desta forma que o manual escolar chegou aos alunos, sendo que, posteriormente ao início das aulas, a situação foi detetada pelos pais e denunciada ao Ministério da Educação.

Contactada pelo SOL, a Santillana garante que «no momento em que a situação foi detetada [terá sido no ano letivo anterior] e, de acordo comum com o Ministério da Educação» o erro «foi prontamente corrigido». A editora garante ainda que os manuais que estão este ano nas livrarias «já se encontram corrigidos».

Também o Ministério da Educação diz ao SOL que «a situação foi reportada» e a tutela assegura que «está a diligenciar para que o erro seja corrigido nos manuais adotados».

Sem dizer a data e de que forma foi detetada a situação, a editora espanhola diz ainda que os livros, comprados pelo Ministério da Educação para distribuir este ano letivo pelos alunos «já se encontravam corrigidos» fazendo com que, argumenta ainda a editora, «os livros que estão a uso já não contenham esta situação».

Mas, desde o ano letivo de 2017-2018 que os manuais escolares estão a ser distribuídos de forma gratuita aos alunos, sendo reutilizados por outros estudantes no ano letivo seguinte. Desta forma, o manual com o nome do Presidente da República errado está ainda a ser utilizado nas aulas por alguns alunos, assume a Santillana que diz ser impossível precisar o número de alunos com o manual nestas condições.

Mas a Santillana afiança que todos os alunos que tenham o livro com o nome do Presidente da República errado e que entrem em contacto com a editora, receberão a versão corrigida do manual de forma gratuita.

Manual validado

O manual que tem o nome do Presidente da República errado foi publicado em 2013 e tem o custo de 11,43 euros. O livro tem quatro autores – Dina Guimarães, Helena Neto, Jorge Neto e Sara Alves – e conta como consultora científica Mercês Ramos da Escola Superior de Educação de Lisboa. E de acordo com o site da Santillana os autores do livro com o erro escreveram outros manuais da editora. Helena Neto e Jorge Neto são autores do livro de História do 9.º ano também incluído no Projeto Desafios. Também Dina Guimarães e Sara Alves são autoras do manual de Estudo do Meio do 3.º ano da Santillana.

A capa do manual com o erro revela ainda que o livro foi validado pela Escola Superior de Educação do Politécnico de Viseu.

Os manuais escolares são preparados, em média, um ano antes de chegarem às mãos dos alunos.

Além de serem escritos pelos autores, são ainda revistos pela consultora científica e as editoras têm ainda revisores. Em nenhuma destas etapas e durante todo este processo de um ano, o erro foi detetado e o livro foi impresso.

Desde 1989 que a editora espanhola Santillana publica manuais escolares em Portugal. No entanto, antes a editora publicava livros com o nome de Constância tendo assumido o nome Santillana apenas em 2004.

A editora faz parte do grupo Prisa, que tem empresas em 22 países como Brasil ou Estados Unidos da América. Em Portugal o grupo Prisa é dono da TVI e a rádio Comercial. Em Espanha, o grupo detém o jornal El País e a rádio Cadena SER.