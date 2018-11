Líderes europeus reúnem-se este domingo para aprovar saída do Reino Unido da UE

António Costa mostrou-se hoje convicto de que os 27 irão validar o acordo da saída do Reino Unido da União Europeia: Brexit.

Este domingo, os chefes de Estado e de Governo dos 27 vão estar reunidos em Bruxelas, para endossar o projeto do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

"Durante as negociações, ninguém queria derrotar ninguém. Todos procurávamos um acordo justo e satisfatório. Acredito que finalmente chegámos ao melhor compromisso possível. [...] Recomendarei que, no domingo, aprovemos o resultado das negociações do 'Brexit'", declarou ontem Donald Tusk, durante na missiva que enviou aos líderes europeus.

Já à entrada para o Conselho Europeu extraordinário dedicado ao Brexit, o primeiro-ministro português, António Costa, afirmou estar confiante de que os 27 vão “aprovar” o acordo, tendo-o definido como “bom” e “equilibrado para ambas as partes”, escreve a Lusa.

Sobre a possibilidade de o acordo ser chumbado, o chefe de Estado português disse que é necessário discutir “cada coisa a seu tempo”. "Para já temos de discutir se os 27 apoiam o acordo, se ele é aprovado no Parlamento Europeu e ver também se é aprovado no Parlamento britânico. Cada problema a seu tempo. Agora é importante ter sido possível chegarmos a este ponto e termos um acordo, mas isso não diminuiu a tristeza de ver o Reino Unido partir", acrescentou Costa.