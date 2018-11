Terá a amizade entre Teresa Guilherme e Manuel Luís Goucha chegado ao fim?

Desde o dia em que que Manuel Luís Goucha foi escolhido para substituir Teresa Guilherme no comando do programa 'Casa dos Segredos' da TVI que muito se tem especulado sobre o fim da amizade entre ambos. No entanto, apesar da mudança, a apresentadora garante que nada mudou.

Este sábado, a apresentadora esclareceu os rumores de mal-estar entre os dois e partilhou uma imagem nas redes sociais: "Álbum de amigos de ontem, hoje e sempre!A minha amizade pelo Manuel Luís Goucha já vem de longe. Até já fomos casados e tivemos uma menina!", pode ler-se na publicação feita por Teresa Guilherme.