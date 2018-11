Borba. Esforços concentrados para encontrar viaturas na pedreira

Este domingo, durante um ponto de situação feito pela Proteção Civil em Borba, as autoridades disseram que estão a concentrar esforços nas buscas peles viaturas na pedreira, tendo o Comandante Distrital de Operações de Socorro, José Ribeiro, revelado que a localização destas ainda é “desconhecida”.

Além disso, a Proteção Civil disse que ainda estão desaparecidas três pessoas, mas admite não esperar grandes desenvolvimentos nos próximos dias.

No ponto de situação, o comandante referiu ainda que as autoridades se encontram agora “numa nova fase” – com recurso a mergulhadores e equipamento da marinha manobrado remotamente -, com o objetivo de esvaziar a pedreira.