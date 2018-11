Carlos Daniel foi o entrevistado do programa ‘Alta Definição da SIC

O jornalista esteve este sábado no programa de Daniel Oliveira, na SIC, onde falou sobre a forma como vê o mundo e como vê as redes sociais.

Esta foi a primeira entrevista de Carlos Daniel depois de ter deixado a RTP- onde trabalhou durante 27 anos -, para passar a dirigir conteúdos e ser o rosto do canal da Federação portuguesa de Futebol (FPF).

"Incomoda-me o ódio que se destila nas redes sociais, a facilidade com que as pessoas destratam e insultam alguém. Ultrapassa a minha capacidade de entendimento. Como é que alguém convive tão mal com o outro? E não sei como é que se limita isso, mas tenho a certeza de que devemos caminhar para uma sociedade onde o ódio não pode ser destilado em público sem que nada aconteça”, começa por dizer o jornalista na entrevista.

“Se a mensagem que nos chega for de extremos, um dia destes temos mais gente extremista e radical do que imaginamos e nesse dia pode não haver caminho para trás”, defendeu o jornalista.