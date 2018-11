Benfica prepara queixa contra bloggers

Depois de uma luta nos EUA para conseguir as identidades dos autores dos blogues que publicaram e divulgaram ficheiros confidenciais, o SOL sabe que o Benfica está prestes a avançar com uma queixa contra ‘certos’ com base nas informações fornecidas pela Google, no passado mês de outubro, ainda que sob confidencialidade.

O gigante tecnológico forneceu dados suficientes que permitem às águias avançar com uma queixa contra as pessoas que estão por detrás de vários blogues que têm como objetivo divulgar informações negativas para o Benfica - ainda esta semana, o blogue Mercadodebenfica divulgou mais partes do processo e-toupeira.

O SOL apurou que em causa estarão pessoas ligadas ao Sporting e ao FC Porto e que alguns deles foram colegas de escola e amigos de Rui Pinto, o hacker de 29 anos que reside em Budapeste e que foi identificado pela Judiciária como principal suspeito por detrás do roubo das informações confidenciais do Benfica, que deram origem ao caso dos e-mails.

O nome de Rui Pinto surgiu há dois anos nos jornais, a propósito do processo do Football Leaks. O português é suspeito de ser um dos hackers que divulgou várias informações confidenciais do mundo do futebol - algumas estão relacionadas com transferências, como o ‘negócio Pogba’, e outras com questões pessoais, como o alegado caso de violação que envolve Cristiano Ronaldo.

No início de outubro, o New York Times revelou que o Benfica tinha recorrido à Google para tentar resolver este caso: as águias pediram à empresa de tecnologia que fornecesse dados pessoais que permitissem identificar os indivíduos por detrás dos blogues que tinham divulgado ilegalmente a correspondência eletrónica. «O Benfica foi vítima de um roubo e posterior divulgação da sua correspondência privada, primeiro por um canal televisivo ligado a um dos seus rivais, o FC Porto, e depois, no seguimento de uma decisão do tribunal que proibiu essa divulgação, esses emails, muitos deles distorcidos, começaram a ser publicados por blogues ligados aos clubes rivais», lê-se na declaração que acompanhava o pedido dos encarnados.

No final do mês passado, o mesmo jornal revelou que a Google tinha concordado em ceder informações sobre várias pessoas que estariam por detrás das páginas. O New YorkTimes explicou que os dados tinham sido fornecidos na sequência de um processo interposto pelo Benfica no início do ano, no tribunal da Califórnia. A empresa reagiu em comunicado, referindo que «notificou os utilizadores em questão, dando-lhes uma oportunidade para responder ao processo legal a decorrer na justiça dos Estados Unidos».

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda não anunciou qualquer investigação às pessoas por detrás dos blogues.

Ontem, a PGR anunciou, sim, a abertura de inquéritos à procuradora Cândida Vilar, responsável pelo processo da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, bem como à divulgação de áudios dos interrogatórios, que foram difundidos pela estação televisiva CMTV.

Também esta semana, o blogue Mercadodebenfica divulgou o áudio de diligências instrutórias no âmbito do caso e-toupeira. O SOL questionou a PGR sobre a abertura de um inquérito a estas divulgações e às identidades dos autores dos blogues, mas, até ao fecho desta edição, não obteve resposta.

E-mails e toupeiras

Tudo começou em junho de 2017, quando o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, denunciou no Porto Canal e-mails que teriam sido trocados entre Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga, e Pedro Guerra, na altura diretor de conteúdos da Benfica TV. O portista defendeu que esta ligação representava um «esquema de corrupção [na arbitragem] para beneficiar o Benfica». São entretanto revelados mais e-mails e o Ministério Público (MP) abre um inquérito à sua divulgação.

Já no início deste ano, o MP junta o caso dos vouchers ao dos e-mails e começa a ouvir os árbitros implicados na correspondência com as figuras ligadas ao clube da Luz.

O caso e-toupeira, que investiga a existência de uma rede montada por Paulo Gonçalves junto de funcionários judiciais para que estes, em troca de contrapartidas, recolhessem informações sobre processos que envolvem o clube da Luz e os seus rivais, surge pouco tempo depois. A partir daí, blogues como O Mercadodebenfica, O Polvo e O Artista do Dia começam a divulgar partes dos processos que implicam os encarnados. A fase de isntrução deste processo arrancou no passado dia 14 - Sporting, um grupo de adeptosde futebol e António Pedrigão, comentador do Porto Canal, são assistentes no processo.

Entretanto, Pinto da Costa e outros dirigentes da SAD do FC Porto foram constituídos arguidos no processo em que Francisco J. Marques também já o era. O MP imputa-lhes o crime de ofensa a instituição e, de acordo com um comunicado do FCP, não os envolve nem acusando pela forma como obtiveram os e-mails.