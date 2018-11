Taça Libertadores. Jogo entre River Plate e Boca Juniors suspenso

Tudo em suspenso na final da Taça Libertadores, que coloca frente a frente o River Plate e o Boca Juniors, os dois colossos europeus argentinos que se defrontam pela primeira vez na história na final da competição. A data e hora do encontro está neste momento por designar. A confirmação da suspensão da partida, foi dada por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Depois do 2-2 na Bombonera, casa do Boca, o jogo derradeiro da Libertadores estava agendado para este sábado, no Monumental, mas, recorde-se, um ataque dos adeptos do River ao autocarro da equipa visitante, levou a que o encontro fosse adiado.