Borba. Expectativas de encontrar vítimas ‘devem ser moderadas’

Quase uma semana depois da queda da Estrada Nacional 255, em Borba, o comandante distrital de Operações de Socorro de Évora afirmou que devem ser “moderadas” as expectativas de encontrar pessoas desaparecidas nos próximos dias, devido à complexidade dos trabalhos em curso. José Ribeiro explicou hoje, em conferência de imprensa na Câmara de Borba, que “a acessibilidade de veículos e equipamentos aquela pedreira é muito limitada e, por outro lado, a previsão meteorológica para as próximas horas aponta para precipitação”.

E continuou: “Eu entendo que devemos moderar as nossas expectativas para o desenvolvimento da operação, não moderamos o empenho, que esse mantém-se elevado, mas nos próximos dias não esperamos grandes desenvolvimentos porque esta concentração do trabalho que estamos a fazer na drenagem vai levar exatamente algum tempo”.

Até hoje foram resgatadas duas vítimas, tendo a última sido retirada ontem – trata-se de um trabalhador. Até este momento, as autoridades continuam sem saber onde estão as duas viaturas que terão caída para o interior da pedreira no momento em que houve o aluimento de terras.

Hoje Marcelo Rebelo de Sousa reagiu dizendo que há urgência em apurar responsabilidades. “Eu espero que também não demore muito tempo a apurar porque os portugueses há uma coisa que têm muito presente: é que há um tempo útil para apuramento de responsabilidades e que justiça que é muito lenta, acaba por não ser justa”, disse o presidente da República no Porto, à margem da cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota.